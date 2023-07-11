О том, что правительство уже запланировало участие в урегулировании указанных трудностей с существованием многомиллиардных долгов перед предприятиями, генерирующими так называемую «зеленую» энергию, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Офиса Президента Украины Ростислава Шурмы, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Шурмы, в ближайшее время ожидается «цивилизованное» решение описанной проблемы, и в правительстве намерены перейти от балансирования к реструктуризации задолженностей, возникшими перед сферой «зеленой» энергетики. Впрочем, замглавы ОПУ не смог обозначить четкие сроки или перечислить какие-либо подробности относительно подобного снижения текущей финансовой нагрузки на кредиторов-энергетиков.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт объяснил, когда украинцев-должников начнут отключать от поставок электроэнергии.