Как информирует «НБН», в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российскую военную технику на Запорожском направлении.

В частности, в сообщении ТГ-канала WarLife 18+ говорится, что ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по колонне обеспечения российских военнослужащих на Запорожском направлении.

На кадрах можно увидеть, как после попадания ракеты HIMARS по колонне техники РФ происходят сильные взрывы, сопровождающиеся клубами черного густого дыма. Также текст, присутствующий на кадрах, говорит о том, что событие произошло вблизи н.п. Пологи Запорожской области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ВСУ уничтожили командира батальона ВС РФ «Спарта».