Видео «исповеди» путинского солдата в своем Telegram-канале опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, информирует «НБН».

По словам Бояшнева, он хотел быть военным, сперва пошел на срочную службу в армию страны-агрессора и через два месяца подписал контракт. Оккупант признался, что за участие в так называемой «спецоперации» ему обещали ежемесячно выплачивать 400 000 рублей. Однако захватчика «кинули», ведь получал он вдвое меньше.

На украинскую землю «освободитель» пришел в октябре прошлого года. Россиянин утверждает, что сначала он был на Херсонщине, после его батальон отправили на доукомплектацию из-за большого количества «двухсотых».

Далее путинский солдат оказался в Энергодаре, где якобы больше пяти месяцев рыл окопы вблизи Запорожской АЭС. Оттуда его бросили под Бахмут Донецкой области, где пришлось воевать без еды и воды. На шестой день его позицию оцепили защитники, предложив «освободителям» сдаться в плен, на что Бояшнев согласился, так как не хотел умереть в 20 лет.

Ранее пленный захватчик, рассказал, что ВС РФ солдат считают расходным материалом, пожаловавшись на большие потери армии Путина.