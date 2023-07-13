В эфире национального телемарафона представитель ВМС прокомментировал намерения россиян использовать новый корабль «Циклон» для обстрелов нашей страны, так как он имеет установки для пуска 8 крылатых ракет «Калибр», информирует «НБН».

СМИ государства-террориста с гордостью пишут о новом ракетоносителе, утверждая, что он за последние 24 лет стал первым военным кораблем, который прошел полный цикл стоительства и весь комплекс испытаний на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

По словам Плетенчука, россияне пытались провести испытания «Циклона» в 2021 и 2022 годах, которые оказались провальными – ни одного пуска крылатых ракет он не осуществил. Однако страна-агрессор все равно поставит корабль в строй, чтобы показать красивую картинку «возрождения» своего военного флота.

Напомним, в Военно-морских силах ВСУ рассказали, сколько кораблей армии Российской Федерации потопили защитники.