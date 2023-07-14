В интервью «Радио Свобода» представитель военной разведки Украины рассказал, что есть информация о временном физическом ограничении «сирийского мясника» Сергея Суровикина в передвижении. Кроме того, путинский военачальник находился под допросами, информирует «НБН».

По словам Юсова, такая же участь постигла коллег генерала в военном руководстве путинских оккупационных сил. Спикер ГУР МОУ считает, что задержание Суровикина, учитывая, что «восстание» организовал главарь «Вагнера», является странным.

Он добавил, что появляется вопрос к гражданам страны-агрессора и к военным ВС РФ, устраивает ли их ситуация, и нормально ли им работать, исполнять преступные приказы, учитывая происходящее после «мятежа» Пригожина.

Представитель военной разведки подчеркнул, что формально «сирийский мясник» остается в должности, однако его ограничили в принятии управленческих решений.

Напомним, оборонное ведомство РФ уволило генерала Ивана Попова, который командовал путинскими войсками на Запорожском направлении, обвинив его в предательстве.