Как информирует «НБН», целый ряд украинских ТГ-каналов обнародовал уникальные кадры ожесточенного боя между бойцами Нацгвардии Украины и российскими захватчиками. Как известно, место дислокации – запорожское направление.

На кадрах можно увидеть, как группа украинских защитников ведет ожесточенный бой против оккупантов. Ведется шквальный огонь из многих видов оружия. Из-за громких залповых выстрелов бойцам с трудом удается слышат друг друга.

Также на кадрах видно, как в какой-то момент к нашим бойцам подъехала бронированная военная машина. Видимо, чтобы эвакуировать военнослужащих, которые получили ранения.

Напомним, ранее мы публиковали видео точных ударов РСЗО HIMАRS по технике оккупантов.