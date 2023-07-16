Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

В частности, мэр Харькова написал, что с начала суток Харьков оказался второй раз под ударом вражеских сил. Согласно предварительной информации, удар пришелся на Основянский район. Терехов призвал население города быть предельно внимательными и во время воздушной тревоги использовать укрытия.

В результате удара начался пожар. Семь человек получили ранения. Также есть пока что неподтвержденная информация о том, что один из местных жителей погиб в результате преступных действий РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты уничтожили на территории Харьковской области гражданский автомобиль. В результате погибли люди.