Как информирует «НБН» со ссылкой на полк «Азов» в социальной сети «Фейсбук», уже в ближайшее время он намерен приступить к выполнению своих служебных обязанностей.

По словам Прокопенко, для него эта война не будет завершена до того времени, пока из плена не будет возвращен последний военнослужащий Украины и не будет восстановлена граница государства по состоянию на 1991 год.

«Редис» подчеркнул, что он является солдатом, и что его не интересуют никакие другие направления деятельности, помимо военного дела. Он подчеркнул, что «Азову» принадлежит его тело, душа и сердце.

Как известно, в настоящее время Прокопенко проходит реабилитацию. В самое ближайшее время он намерен приступить к выполнению служебных обязанностей.

Также во время встречи с личным составом бригады, Прокопенко отметил, что главные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой, а также вооружением.

Ранее Прокопенко пообещал, что еще скажет свое слово в бою.