В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра выразила мнение о том, что удар по транспортному переходу россиян в Керченском проливе может быть провокацией со стороны страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «Юг», при сосредоточении корабельной группировки «второй армии мира» в данном районе и напряжении относительно продления «зернового договора», подобные провокации – типичный способ решения проблем РФ.

Гуменюк добавила, что «власти» Крыма посоветовали россиянам ехать домой в объезд через временно захваченные территории Запорожья и Донетчины, чтобы количество людей в этих областях возросло и обвинять защитников в нарушении правил ведения боевых действий во время контрнаступления.

Отметим, что СМИ пишут о причастности СБУ и ВМС ВСУ к сегодняшним взрывам на Крымскому мосту.