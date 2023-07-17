Издание «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники в СБУ, сообщило, что «бавовна» на мосту оккупантов в Керченском проливе – специальная операция Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что по транспортному переходу россиян, который соединяет территорию государства-террориста и временно захваченного Крыма, нанесли удар с помощью надводных БПЛА. В СБУ отметили, что дойти до сооружения было сложно, однако спецоперация удалась.

Отметим, что уже утром в Сети появились кадры разрушений на Крымском мосту. На фотографиях и видео с места удара заметны два больших провала на постройке оккупантов со стороны Крымского полуострова.