В частности, как пишет «НБН», исходя из сообщения в «Твиттер», фон дер Ляйен весьма резко отреагировала на выход РФ из зернового соглашения. Она отметила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь в плане реализации украинской стороной продукции сельскохозяйственного характера. Для этого Европа будет использовать маршруты солидарности.

Она подчеркнула, что весьма решительно осуждает такого рода циничный шаг РФ, которым агрессор прекратил Черноморскую зерновую инициативу. И все это несмотря на то, что Турция приложила огромные усилия для того, чтобы это соглашение действует.

Глава Европейской комиссии добавила, что в настоящее время ЕС осуществляет работу над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев мирового населения.

Напоследок Урсула фон дер Ляйен подытожила, что маршруты солидарности Евросоюза продолжат поставлять агропродовольственные товары из украинской территории на рынки мира.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Пескова относительно приостановления РФ зернового договора.