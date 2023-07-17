В эфире телеканала Еspreso чиновник сообщил, что сейчас невозможно попасть в Кременную и Рубежное, поскольку «освободители» закрыли города на въезд и выезд, информирует «НБН».

По словам руководителя военной администрации Северодонецкого района, таким образом путинские солдаты пытаются уменьшить утечку информации о присутствии подразделений «второй армии мира» в населенных пунктах, поскольку россияне не доверяют местным жителям.

Власенко добавил, что в то же время в города заезжают остарбайтеры и граждане государства-террориста. Много сообщений поступает о том, что в Рубежном появились гражданские буряты и кавказцы. Таким образом оккупанты увеличивают процент россиян во временно захваченных городах.

Ранее СМИ сообщили о сложной гуманиторной ситуации на территории временно оккупированной Луганщины и в областном центре. В «народной республике» запаниковали из-за переполненных телами «освободителей» моргов.