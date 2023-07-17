Как информирует «НБН», в ТГ-канале оккупант написал, что на месте происшествия сейчас работают правоохранители и представители других ответственных служб.

По его словам, после разговора с министром транспорта России Виталием Савельевым, в районе ЧП начали приниматься меры для восстановления ситуации.

В это же время Аксенов обратился ко всем быть спокойными. Также он заявил, что следует доверять исключительно проверенным источникам информации.

Принимая ко вниманию сложившуюся ситуацию, поставленный Кремлем «глава» Крыма обратился с просьбой к местному населению воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через иные регионы.

В свою очередь росСМИ сообщили о том, что на Крымском мосту полностью обрушился один из пролетов. Согласно обнародованной информации, местные ТГ-каналы не исключают, что причиной обрушения мог стать удар ВСУ в начале четвертого ночи, так как местное население слышало в это время звуки взрывов.

Ранее мы уже писали о том, что Москва закроет Крымский мост для автомобильного движения.