Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост в конце месяца перекроют для движения транспорта, поскольку рабочие будут устанавливать надвижку четвертого пролета слева от автомобильной части.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии».

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации, еще несколько дней понадобятся, чтобы опустить пролет в проектное положение. Далее последует финальный этап работы – обустройство деформационных швов и дренажа для отвода воды.

Политик отметил, что сегодня рабочие закончили надвижку третьего пролета. Также на мосту предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

Ранее Хуснуллин заявлял, что ремонтные работы сооружения планируют закончить в марте этого года.

Как сообщалось, в конце 2022 года кремлевский диктатор Владимир Путин проехался по Крымскому мосту, после чего СМИ вновь заговорили о его болезни.