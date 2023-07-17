В своем Telegram-канале глава Луганской ОВА рассказал, что во временно оккупированном Северодонецке почти во все квартиры пробрались мародеры. Ранее преступники взламывали жилье горожан, которые эвакуировались, однако сейчас взялись за дома, владельцы которых не уехали, информирует «НБН».

По словам чиновника, злоумышленники следят за северодончанами и, когда те выезжают за город или в Луганск для оформления документов, проникают в квартиры и дома.

Лысогор отметил, что мародеров иногда не смущает и присутствие хозяев: воры могут пробраться в дом, даже если там находятся люди. Доказать что-то в таких ситуациях очень сложно, поскольку в Северодонецке нет мобильной связи, а «правоохранительные органы» оккупантов не работают.

Напомним, глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко объяснил, почему россияне запретили въезд и выезд из города в Кременной и Рубежном.