В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны сообщила, что украинское контрнаступление замедляется прежде всего из-за тотального заминирования территории. Ускорить уничтожение боеприпасов невозможно ускорить из-за технических особенностей и правил, информирует «НБН».

По словам Маляр, российские захватчики знали, что масштабная военная операция ВСУ рано или поздно начнется, поэтому готовились к ней. Кроме того, «вторая армия мира» все еще имеет преимущество в количестве живой силы и вооружения.

Представитель оборонного ведомства напомнила, что страна-агрессор готовилась к этой войне три десятилетия и у нее много ресурсов для ведения боевых действий. Поэтому украинским бойцам приходится прорываться через мощное сопротивление оккупантов и заминированные участки – все это замедляет контрнаступление.

Ранее Маляр сообщила, на каких участках фронта обострилась ситуация.