О том, что путинская армия практически в течение 2-х дней подряд, пытается активно наступать на Купянском направлении в Харьковской области, а ВСУ перешли в оборону — именно здесь сейчас идут самые ожесточенные бои, и расположения сторон сменяются динамически по несколько раз на протяжении суток, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении Силы обороны постепенно продвигаются вперед, как и на южном фланге в окрестностях города Бахмут, а на северных фланговых позициях, хотя враги и интенсивно атакуют, — бойцы украинской армии сохраняют за собой ранее занятые позиции, вопреки постоянным обстрелам со стороны оккупантов.

Также, по Авдеевскому и Марьинскому направлениях, враги продолжают наступательные действия, но и наши защитники их эффективно сдерживают, несмотря на жаркие бои без существенного изменения в ситуации.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ высказались о суммарных потерях РФ на 16-е июля.