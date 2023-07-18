Как информирует «НБН», с таким заявлением в ТГ-канале выступила Анна Маляр, являющаяся заместителем главы Министерства обороны Украины.

Согласно ее словам, по состоянию на текущий день наступление врага на купянском направлении остается безуспешным. Там до сих пор продолжаются ожесточенные бои, но инициатива уже на стороне Вооруженных сил Украины.

Говоря о ситуации вокруг Бахмута, Анна Маляр подчеркнула, что сегодня там, как и предыдущие дни, наблюдалось продвижение защитников Украины.

Маляр добавила, что Вооруженным силам Украины приходится сегодня иметь дело с весьма интенсивным огнем со стороны врага и плотным заминированием территорий.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации на купянском направлении.