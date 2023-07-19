В своем Telegram-канале чиновник написал, что путинские солдаты продолжают издеваться над жителями Энергодара, поставив под удар радиационную и экологическую безопасность, информирует «НБН».

По словам мэра, горожане почти месяц наблюдают существленное задымление на улицах из-за нового «хобби» оккупантов. Как только усиливается ветер, «освободители» устраивают автогонки по золоотвалу Запорожской ТЭС, куда складывают отходы с большой концентрацией ядовитых веществ.

Зола и шлак при высыхании образуют пыль, которая превращается в облака из-за развлечений захватчиков и разносятся ветром по Энергодару. Таким образом путинские солдаты создают опасную ситуацию в городе.

Ранее стало известно, что россияне намерены отбирать жилье у украинцев в Энергодаре.