В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» прокомментировала сообщение ставленника Кремля во временно захваченном Крыму Сергея Аксенова об «атаке» БПЛА на поселок Раздольное, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, на подобные сообщения российской стороны нужно реагировать с определенной дозой критики. Стоит понять, что оккупанты, чтобы оправдать свою агрессию, могут наращивать информационное давление.

Отметим, что этой ночью российские оккупационные силы нанесли очередной удар по югу Украины, в частности, под обстрел попали Николаев и Одесса.