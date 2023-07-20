В оборонном ведомстве государства-террориста прокомментировали ночной обстрел юга Украины путинскими оккупационными силами в четверг, 20 июля, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

У Шойгу заявили, что атака на Николаев и Одессу – «второй день мести» за удар по мосту в Керченском проливе. Традиционно россияне солгали о том, какие объекты в Украине обстреляли оккупанты.

В Минобороны похвастались тем, что ВС РФ высокоточным оружием морского и воздушного базирования якобы атаковали цехи производства и места хранения безэкипажных катеров на Одесчине в районе областного центра и города Черноморск.

Также в Москве утверждают, что в районе Николаева «вторая армия Мира» ликвидировала объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинских войск.

Отметим, что спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что ночные обстрелы юга Украины оккупантами – «удары возмездия» за Крымский мост.