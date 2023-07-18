Пресс-секретарь кремлевского диктатора подтвердил, что российские оккупационные силы отомстили Украине за подрыв моста в Керченском проливе, который является важным объектом для ВС РФ, осуществив атаку на Одессу.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

У Пескова поинтересовались, являются ли ночные обстрелы Одессы «ударами возмездия» за атаку на Керченский мост, которая усложнила логистику «второй армии мира». Спикер Путина ответил на вопрос утвердительно.

Отметим, что российские оккупанты выпустили по Одессе «Калибры». В ОК «Юг» сообщили, сколько крылатых ракет ликвидировали силы ПВО.