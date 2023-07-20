О том, что третью ночь подряд, оккупанты обстреливали Одесскую и Николаевскую области, акцентируя атаки на объектах портовой инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную представительницей ОК «Юг» Натальей Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, этой ночью враги снова осуществили массированную смешанную ракетно-дроновую атаку по территории южных регионов: попадания зафиксированы в Николаевской, и Одесской областях, включая и саму Одессу (появилась предварительная информация о 4-х пострадавших, которым уже оказали медицинскую помощь). Ракетные удары, в основном, пришлись на логистические объекты — по складским помещениям.

Спикер ОК «Юг» уточнила — путинская армия в очередной раз использовала ракеты разного базирования: атаковала и подлодка, несшая дежурство в акватории Черного моря, и стратегическая авиация, выпустившая ракеты типа Х-22, а также применялись береговые противокорабельные комплексы «Оникс» и, похоже, «Искандеры» (суммарно было запущено не менее 20 ракет).

Ранее мы писали о том, что в результате российской атаки в центре Одессы начался пожар, площадь которого достигала 300 квадратных метров.