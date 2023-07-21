В пятницу, 21 июля, в своем Telegram-канале «советник по информационной политике» гауляйтера Крыма заявил, что люди на полуострове живут в «условиях спецоперации», напомнив, что по мосту в Керченском проливе дважды наносили удары, информирует «НБН».

По мнению Крючкова, если крымчане и граждане Российской Федерации будут делать фото и видео на Крымском мосту, это чревато новой «бавовной» на объекте, ведь Украина якобы сможет использовать кадры в своих целях.

Представитель оккупационной «власти» отметил, что движение по транспортному переходу в Керченском проливе возобновили, однако людям стоит забыть про свои телефоны, когда они будут им пользоваться.

Напомним, что Министерство обороны страны-агрессора заявило о «мести» за атаки на Крымский мост в виде обстрелов южных областей Украины.