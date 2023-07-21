О том, что на взрослых украинцев возложена обязанность материальной поддержки своих родителей в пожилом возрасте, пишет «НБН», ссылаясь на ст. 51 «Конституции Украины» и ст. 202 «Семейного кодекса Украины».

В частности, совершеннолетние дети обязаны содержать собственных родителей в нескольких случаях:

родители являются нетрудоспособными (лицами, достигшими пенсионного возраста/лицами с инвалидностью (включая инвалидов с детства)/лицами, имеющими право на соцпомощь по утере кормильца согласно законам);

родителям необходима финансовая помощь (касается лиц, не имеющих возможности самостоятельно обеспечивать свое достойное существование из-за отсутствия пенсионного пособия/его низкого размера).

Следует уточнить нюансы:

обязанность относительно отчисления подобных алиментов возлагается исключительно на совершеннолетних;

материальная помощь со стороны детей выплачивается родителям, если помимо небольшой пенсии, у тех нет никаких иных источников дохода;

нетрудоспособными считаются лица, которые достигли пенсионного возраста/имеют инвалидность 1-й, 2-й и 3-й групп.

Ранее мы писали о том, в каких трех регионах Украины выплачивают самые низкие пенсионные пособия.