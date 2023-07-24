Центр национального сопротивления утверждает, что арест и суд над Гиркиным оказал негативное влияние на настроения в оккупационных «администрациях» в украинских регионах, информирует «НБН».

Предатели Украины опасаются, что они могут попасть под «сокращение», поэтому массово начали уходить на отдых. Коллаборанты, в надежде пересидеть вероятные кадровые «чистки» дома, берут отпуск по состоянию здоровья.

Известны случаи, когда результатом таких действий «помощников» России стала блокировка работы «администраций» захватчиков. В Москве не могут решить проблему на оккупированных территориях, поскольку причиной такой ситуации является политика руководства РФ.

Напомним, разведка Великобритании рассказала, как пропагандисты и военные блогеры РФ будут реагировать на арест бывшего главаря боевиков «ДНР».