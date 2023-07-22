О том, что взятие под стражу экс-главаря боевиков Игоря Гиркина может весьма отрицательно повлиять на настроения в сообществе российских военных блогеров и некоторых военнослужащих РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как отмечают в британской военной разведке, бывший главарь боевиков так называемого «ДНР», довольно продолжительное время нелестно высказывался в сторону Минобороны РФ из-за «неправильного» ведения войны против Украины. Однако недавно такие негативные комментарии Гиркина сменились на прямую критику кремлевского тирана Владимира Путина. Предполагается, что 2-месячный арест террориста, судя по всему, разозлит прочих членов сообщества военных блогеров, включая некоторых военнослужащих, считающих Гиркина-Рунова-Стрелкова не менее, чем «проницательным аналитиком и патриотом».

Кроме того, несмотря на то, что Гиркин вовсе не союзник ЧВК «Вагнер», он, вероятно, был готов ужесточить публичную неодобрительную риторику не только в контексте неудачного мятежа Пригожина, но не учел — сейчас в РФ «табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло».

Ранее мы писали о том, как в ГУР МОУ объяснили арест российского террориста Гиркина.