Генерал рассказал, что украинская система ПВО в определенной степени зависит от военной помощи Запада, поэтому усиление защиты объектов критической инфраструктуры происходит в пределах технических ресурсов, предоставленных Киеву странами-союзниками, информирует «НБН».

Сейчас постепенно усиливают противовоздушную оборону на Сумщине, по словам Наева, в регионе дополнительно задействовали несколько огневых групп.

Военные получили крупнокалиберные пулеметы с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, прожекторные установки, что позволит уничтожать вражеские объекты в ночное время.

Ранее военачальник рассказал о попытках вражеских ДРГ зайти на территорию Украины через границу в Сумской и Черниговской областях.