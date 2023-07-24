В Луганской ОВА рассказали, что «власти» Кременной, Северодонецка и Рубежного «закрыли» города для максимального сокращения перемещения местных жителей, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что в прифронтовых населенных пунктах россияне усилили пропускной режим. Теперь в города можно попасть только при наличии документа о местной регистрации или пропуска, который был лично получен в «администрации».

Путинские солдаты на блокпостах тщательно проверяют документы, высматривают вероятные подделки. Оккупационные «власти» охотятся на украинцев, которые помогают ВСУ.

В Троицком «освободители» держат население в напряжении, проводя постоянные обыски. В поселке городского типа значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое захватчики и коллаборанты считают подходящим для проживания.

Ранее в Луганской ОВА рассказали о ситуации в Северодонецке. Во временно захваченном городе процветает мародерство, преступники начали проникать в жилье, где находятся хозяева.