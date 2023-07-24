В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил рассказал, что российская ракета Х-32 – это версия боеприпаса Х-22, который государство-террорист поставило на вооружение 7 лет назад, информирует «НБН».

По словам Игната, россияне усовершенствовали старую советскую сверхзвуковую ракету Х-22, увеличив ее дальность и придав ей точность. Полковник уточнил, что, в целом, новое вооружение путинских оккупационных сил Х-32 – это модернизированная неточная Х-22, которую уже применяли захватчики.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ высказался о поставках истребителей F-16 в Украину. Игнат объяснил, как предоставление Киеву американских боевых самолетов изменит процент уничтожения вражеских ракет и беспилотников.