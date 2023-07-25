В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» сообщила причины «бавовны» во временно оккупированной Каховке. В ночь на вторник в городе прогремело минимум 30 взрывов, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, украинские военные атаковали места сосредоточения «освободителей», после чего путинские солдаты пожаловались на значительные потери в результате удара.

Глава пресс-центра отметила, что защитники собирают информацию о местах скопления живой силы ВС РФ, а также их техники и вооружения. Все это является законной целью для удара ВСУ.

Спикер ОК «Юг» добавила, что на левобережье Херсонщины у россиян рассредоточены многочисленные пункты хранения боеприпасов, которые захватчики намерены использовать для атак на правый берег. По этим объектам также мощно работают наши военные.

Отметим, что в последнее время войска страны-агрессора активизировали обстрелы юга Украины. Гуменюк объяснила, почему ВС РФ продолжают наносить удары по региону.