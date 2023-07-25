В материале ZN.UA отмечается, что 56% участников социологического опроса не имеют малейшего понятия, что предусматривает «формула мира» украинского лидера, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что 27,6% респондентов знают о существовании мирного плана Зеленского, 28,4% опрошенных впервые слышат о нем.

29,4% украинцев в общих чертах знакомы с содержанием «формулы мира» и лишь 14,4% граждан могут перечислить все 10 пунктов, которые должна выполнить РФ для завершения войны.

Ранее директор социологической службы Центра Разумкова рассказал, какой граждане Украины хотят видеть государственную систему.