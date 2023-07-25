Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал КГВА, силы ПВО уничтожили на подлете к столице Украины все «Шахеды», которые запустила во время ночной атаки, 25 июля, Россия.

Оккупационная армия Российской Федерации атаковала столицу нашей страны ударными дронами иранского производства типа «Шахед». Стоит отметить, что за текущий месяц это уже шестая атака дронов на Киев.

Руководитель КГВА Сергей Попко заявил, что силы и средства противовоздушной обороны вовремя обнаружили и уничтожили все цели врага на подлете к Киеву.

Согласно озвученной предварительной информации КГВА, в Киеве обошлось без разрушений и жертв.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабной ночной атаке России на Украину 22 июля.