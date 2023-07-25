Пленный чукча рассказал, что офицеры постоянно обманывают путинских солдат, угрожают им расправой. Айняургин подписал контракт с оборонным ведомством страны-агрессора, его обещали отправить в тыл на строительство укреплений, информирует «НБН» соссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Однако россиянина определили в ЧВК «Ветераны» при 55-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, направив на передовую в опорный пункт «Ротор».

По словам «освободителя», у него сразу начались конфликты с командиром, который требовал, чтобы оккупант отправился на позицию, угрожая «обнулением».

Айняургин отказался выполнять приказ и решил сбежать. При попытке скрыться офицер выстрелил ему в ягодицу, однако захватчик смог спастись. Вскоре путинский солдат попал в плен к защитникам.

Оккупант заявил, что не считает себя россиянином, отметив, что с этим народом чукчи воевали три столетия. Айняургин признался, что до мобилизации жил в оленеводческом пастбище, где ему было хорошо.

Напомним, друг Гиркина рассказал, как путинских солдат бросают на пулеметы украинских военных и как оккупанты давили своих БМП.