Как информирует «НБН», в интервью СNN глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что это необходимо для того, чтобы разрушить логистику вражеских сил.

Так, в своем заявлении Резников отметил, что все эти цели есть официальными, так как это уменьшит способность российской стороны вести боевые действия против Вооруженных сил Украины. Следовательно, это поможет спасти жизни сотни граждан нашей страны.

Резников также подчеркнул, что это абсолютно нормальная тактика, когда логистическая инфраструктура врага подвергается разрушению. Это делается для того, чтобы его возможности получить больше боеприпасов, топлива, а также продовольствия были остановлены.

Напоследок министр обороны добавил:

Как следствие, Украина будет использовать именно такую тактику против врага.

Напомним, ранее о новой «бавовне» на Крымском мосту заявил главный разведчик Украины Кирилл Буданов.