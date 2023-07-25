В эфире «24 канала» Жданов заявил, что после деоккупации Андреевки Бахмутского района почти в окружении окажется село Клещиевка, удержание которого – лишь вопрос нескольких действий, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, успехи защитников открывают перспективы освобождения Бахмута от российских войск. ВСУ продолжают полуокружение города-крепости, что позволит им взять под огневой контроль передвижение путинских оккупационных сил.

Ранее спикер Генштаба армии Украины Андрей Ковалев сообщал, что в последнее время под Андреевкой продолжались ожесточенные бои. В результате защитники вынудили «освободителей» оставить позиции.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что враг в Бахмуте находится в полуокружении. Генерал объяснял, почему важно деоккупировать город-крепость.