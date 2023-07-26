В комментарии американскому изданию Politico Галущенко заявил, что ситуация на Запорожской АЭС критическая, поскольку у Киева нет данных о том, что именно там происходит, ведь РФ отключила Украину от систем мониторинга безопасности, информирует «НБН».

По словам министра энергетики, мины, которые разместили в помещениях станции российские захватчики, могут взорваться в любой момент. Руководство страны доверяет военной разведке и миссии МАГАТЭ, однако отсутствие контроля над ЗАЭС вызывает тревогу.

Галущенко напомнил, что до сих пор, учитывая угрозу подрыва станции, на ядерную энергетику страны-агрессора не наложили санкции. Помимо этого, эксперты МАГАТЭ остаются «шатким гарантом» того, что удастся избежать катастрофы.

Глава Минэнергетики не исключает, что захватчики могут попытаться устроить диверсию на Запорожской АЭС, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, как «освободители» пытаются склонить работников ЗАЭС к сотрудничеству.