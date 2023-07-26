Как сообщает «НБН» со ссылкой на CNN, с таким заявлением выступил спикер Совета национальной безопасности США Адам Ходж.

С его слов, российские оккупанты также могут совершить атаку по гражданским судам в Черном море, чтобы возложить вину за это на Украину после того, как Кремль прекратил свое участие в зерновой инициативе.

«С нашей точки зрения, речь идет о скоординированных усилиях, направленных на попытку оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и обвинить Украину в этом нападении», – сказал Ходж.

Как известно, страна-агрессор Российская Федерация вышла из зернового соглашения, чем заблокировала вывоз зерна из Украины. В свою очередь президент Турции Эрдоган озвучил последствия срыва зерновой сделки.