О том, как турецкий лидер обратился к правительствам стран Запада относительно экстренного перехода к действиям, удовлетворяющим все ожидания государства-террориста по «Черноморскому зерновому соглашению», из которого РФ ранее сама и вышла, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, опубликованное местным изданием Daily Sabah.

По словам Эрдогана, недавний отказ РФ от соблюдения «зерновой сделки» вскоре окажет «значительное негативное влияние», с целым «рядом последствий» — ростом мировой стоимости продовольствия, голодом в определенных регионах и последующими новыми волнами миграции населения, и потому необходимо выполнить все, чего желает Москва.

Кроме того, глава Турции подчеркнул, что станет использовать все доступные дипломатические инструменты, сосредоточив свои усилия на пролонгации указанного соглашения с Россией.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Литва готова отгружать украинскую продукцию в рамках «зернового соглашения», но только если преодолеет возникшие проблемы.