Обращение российских добровольцев прозвучало в эфире радио страны-агрессора на территории Белгородской, Брянской и Курской областей, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

В то время, как Никифоров инспектировал позиции оккупантов, бойцы «РДК» и «ЛСР» узнали о его местонахождении, обратившись к генералу в прямом эфире.

Добровольцы сообщили путинскому военачальнику, что партизанам известно, где он бывает, по каким дорогам ездит, где ночует и даже, что ест на обед.

Бойцы сообщили командующему захватчиков, что на него началась охота и он ответит за раненых и убытых солдат российской армии на войне в Украине, а также за финансовые махинации на строительстве оборонительных сооружений.

«Ваше время истекло», — предупредили Никифорова военные «РДК» и «ЛСР».

Ранее стало известно о том, что Минобороны страны-агрессора избавилось от путинского военачальника, который руководил захватчиками на Запорожском направлении.