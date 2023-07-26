Как информирует «НБН», некоторые подробности рассказал руководитель Херсонской ОВА Александра Прокудина. За последние сутки РФ нанесла 55 ударов по Херсонской области: есть погибшие и раненные

В общей сложности, вражеские силы выпустили по Херсонщине за сутки три сотни снарядов. Для обстрелов региона россияне использовали минометы, артиллерию, РСЗО «Град», танки, авиацию, беспилотники, а также ПТРК.

Прокудин добавил, что войска РФ попали по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. Также была обстреляна территория одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе. В результате погибли два человека. Еще трое граждан получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия активизировала обстрел Одессы.