В эфире национального телемарафона Игнат высказался об атаке российских оккупантов ракетами и дронами-камикадзе на Староконстантинов. По словам представителя Воздушных сил, захватчикам не дает покоя военный аэродром в городе, информирует «НБН».

Полковник отметил, что большинство ударных беспилотников иранского производства путинские войска направили именно на этот объект. Также ВС РФ выпустили по городу крылатые ракеты.

Военный добавил, что наши летчики обстреливают россиян, в частности, устраивают им «бавовну» на временно оккупированных территориях, поэтому Староконстантинов остается под прицелом «второй армии мира».

Ранее спикер Воздушных сил предупредил украинцев об атаках врага по энергосистеме страны этой зимой. Игнат рассказал, на что будет делать ставку РФ.