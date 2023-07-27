На своем YouTube-канале военный эксперт рассказал, что украинские войска стремятся продвинуться на юге страны, в частности выйти к побережью Азовского моря, информирует «НБН».

По словам Жданова, это сложная задача, однако в случае ее успеха Запорожье, Херсонщина, часть Донецкой области и Крымский полуостров превратятся в «мешок» для путинских оккупационных сил, на который защитникам останется лишь «набросить петлю».

Военный эксперт добавил, что Силам обороны только останется «добить» транспортный переход россиян в Керченском проливе. При этом важно разрушить именно железнодорожную часть моста, по которой проходит 90% грузов для армии Путина.

Ранее Жданов объяснил, как деоккупация Андреевки Донецкой области повлияет на ситуацию с освобождением города-крепости Бахмут.