Американское издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, заявило, что фронт на Запорожском направлении является одной из ключевых целей контрнаступления Сил обороны Украины, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что на протяжении последних двух месяцев основной удар масштабной военной операции защитников сосредоточен в юго-восточном регионе Украины.

Согласно данным о новом этапе контрнаступления, которые Киев передал Вашингтону, украинские войска планируют продвигаться на юг, проходя через минные поля и другие укрепления оккупантов, чтобы достичь города Токмак Запорожской области. В случае успеха, ВСУ будут продвигаться в направлении Мелитополя.

Главная цель Сил обороны на этом этапе операции – разорвать сухопутный коридор между временно захваченными регионами и Крымом, что стратегически важно для Украины. Кроме того, защитники хотят глубже продвинуться на юг, чтобы этот регион был зоной досягаемости для артиллерии ВСУ.

Как сообщалось, экс-генерал Бундесвера упрекнул Запад в несвоевременной и недостаточной помощи Украине, призвав не критиковать контрнаступление защитников.