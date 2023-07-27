Результаты июльского соцопроса Центра Разумкова показали, что большая часть респондентов не доверяет политикам Юлии Тимошенко – 78%, Юрию Бойко – 76% и экс-президенту Украины Петру Порошенко – 71%. Также совсем растерял популярность бывший советник главы ОПУ Алексей Арестович – 65%, информирует «НБН».

49% опрошенных выразили недоверие к главе партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, 42% — к руководителю Офиса Зеленского Андрею Ермаку и 36% — к главе ВРУ Руслану Стефанчуку.

В то же время среди украинцев не теряют популярности президент Владимир Зеленский – ему доверяет 81% граждан, глава Николаевской ОВА Виталий Ким – 71%, волонтер Сергей Притула – 55%, советник руклводителя ОПУ Михаил Подоляк – 52% и секретарь СНБО Алексей Данилов – 52%.

Также 48% респондентов доверяют мэру столицы Виталию Кличко, 43% — главе Минобороны Алексею Резникову и 41% премьер-министру Денису Шмыгалю.

Ранее социологи выяснили, сколько украинцев ничего не знают о мирном плане главы государства.