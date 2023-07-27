Так называемое Пограничное управление ФСБ по временно оккупированному Крыму заявило, что в последний день месяца для гражданских лиц закроют доступ на Арабатскую косу.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российский Telegram-канал «Крыминформ».

Оперативный штаб оккупантов на полуострове, которым руководит ставленник Кремля Сергей Аксенов, запретил выдавать пропуски гражданским, которые позволяют попасть на Арабатскую стрелку.

Захватчики разрешили въезд только сотрудникам экстренных служб, а также лицам, которые выполняют работы оборонного значения и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В «ведомстве» объяснили, что соответствующее нововведение связано с предотвращением угрозы для оккупантов, жителей и объектов на полуострове.

Отметим, что во временно захваченном Крыму россияне регулярно страдают от «бавовны». В частности, в результате атаки на полуостров во вторник, 25 июля, ракета попала в здание с «освободителями».