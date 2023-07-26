О том, что на территории Красногвардейского района Крыма, вследствие вчерашнего ракетного удара, ранения есть у нескольких российских захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал ASTRA, получившего информацию из собственных источников в местных медицинских службах.

В частности, в соответствии со сведениями журналистов, вчера утром, в Красногвардейскую центральную районную больницу, с ранениями различной степени тяжести, было госпитализировано 6 военнослужащих ремонтного батальона Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее наш информационный портал писал о том, что государство-террорист начало применять для ударов по Украине «Шахеды», собранные на собственной территории, а не отправленные Ираном.