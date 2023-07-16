О том, какой примечательный список из высокооплачиваемых и востребованных специальностей составили эксперты, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала по поиску работы Work.UA.

В соответствии с информацией экспертов, в различных сферах самые высокие средние заработные платы у рядовых сотрудников, а вовсе не руководителей, и существуют специализации, за которые наниматели готовы платить больше, например, на достойный доход могут рассчитывать:

медиабайеры — 55 000 гривен/ежемесячно;

водители-международники — 40 000 гривен/ежемесячно;

менеджеры по работе с супермаркетами и эндодонтисты — 35 000 гривен/ежемесячно;

бизнес-аналитики — 34 000 гривен/ежемесячно;

риелторы и рихтовщики — 32 500 гривен/ежемесячно;

3D-визуализаторы — 31 500 гривен/ежемесячно;

координаторы по сбыту продукции — 31 000 гривен/ежемесячно;

дизелисты, автомеханики, технологи по сбору мебели, региональные менеджеры — 30 000 гривен/ежемесячно;

курьеры с авто — 29 000 гривен/ежемесячно;

менеджеры по развитию и автоэлектрики — 28 000 гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что эксперты сообщили, сколько автотоплива можно приобрести на среднюю зарплату.