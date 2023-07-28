В эфире национального телемарафона представитель ГПСУ заявил, что ситуация на границе с Республикой Беларусь остается контролируемой и спокойной, информирует «НБН».

По словам Демченко, пограничники не фиксируют вблизи границы перемещения личного состава или техники подразделений, которые могут представлять угрозу для нашей страны. Особенно внимательно военные следят за пребыванием боевиков группы «Вагнера» на белорусской территории.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что сейчас в РБ на значительном расстоянии от украинской границы находятся более 5000 наемников Пригожина.

На сегодня боевики ЧВК не несут угрозы нашей стране, Минск использует «вагнеровцев» для нагнетания ситуации, в частности в отношении государств ЕС.

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, чего хочет добиться белорусский диктатор Александр Лукашенко размещением наемников «Вагнера» в РБ.