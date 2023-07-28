В эфире «24 канала» Свитан рассказал, что с начала контрнаступления действия ВСУ имели накопительный эффект. За последние несколько дней бои стали более интенсивными, динамика продвижения начала переходить из количества в качество, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, практически два месяца украинские военные пробивались через, в основном, минно-заградительную оборону путинских оккупационных сил. Когда защитники достигли первой линии обороны врага, как оказалось основной, на стыке Запорожья и Донетчины – захватчики «посыпались».

Свитан заверил, что сейчас продвижение Сил обороны ускоряется. В частности, становится все ближе освобождение Бахмута Донецкой области. Бойцы на этом участке фронта получили кассетные боеприпасы, что позволит им наносить большие потери ВС РФ, накрывая большие площади.

Ранее СМИ рассказали, какое направление является основным для контрнаступления ВСУ.